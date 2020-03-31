İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı

G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:- "Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk"

G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Kovid-19 gündemiyle toplandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT