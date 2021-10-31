Bu anlar G-20 Zirvesine damga vurdu! Aşkım Kapışmak, Erdoğan ve Macron'un sohbeti sırasında çekilen kareyi analiz etti
Bu anlar G-20 Zirvesine damga vurdu! Aşkım Kapışmak, Erdoğan ve Macron'un sohbeti sırasında çekilen kareyi analiz etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme ile ilgili basında yer alan bir fotoğrafı Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak sosyal medya hesabından analiz etti. İşte detaylar...