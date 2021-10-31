Bu anlar G-20 Zirvesine damga vurdu! Aşkım Kapışmak, Erdoğan ve Macron'un sohbeti sırasında çekilen kareyi analiz etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme ile ilgili basında yer alan bir fotoğrafı Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak sosyal medya hesabından analiz etti. İşte detaylar...

1 6 İtalya'nın başkenti Roma gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yan yana poz verdi.