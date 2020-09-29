G.Saray, F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Galatasaray, derbideki "saha olayları" ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Açıklama şu şekilde:
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü Başkanı ALİ AHMET AĞAOĞLU'nun 26.09.2020 tarihinde yazılı medyada yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.