G.Saray ikinci transferini resmen duyurdu!

Galatasaray Spor Kulübü, Arda Turan'dan sonra bir transferini daha resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en son Çaykur Rizespor'da oynayan Oğulcan Çağlayan'ı renklerine kattığını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılan paylaşımı:

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEN 'OĞULCAN ÇAĞLAYAN' AÇIKLAMASI

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden Oğulcan Çağlayan'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

22 Mart 1996 tarihi Ankara doğumlu olan Oğulcan Çağlayan, kariyerine Osmanlıspor'un altyapısında başladı.

Buradan sırasıyla, Merinosspor ve Bursaspor'a transfer olan Çağlayan, Bursaspor'un alt yaş kategorilerindeki performansıyla sivrilerek, 2014 senesinde Gaziantepspor'a 130 bin Euro karşılığında transfer oldu. Gaziantep ekibinde bir sezon forma giyerek, 365 bin Euro bonservis bedeli ile Kayseri Erciyesspor'un yolunu tutan genç futbolcu, ertesi sezon Kayserispor'a kiralandı.

2016 senesi yaz ayında Çaykur Rizespor'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyerek, geride bıraktığımız sezonu Çaykur Rizespor'da tamamladı.

Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Türkiye Milli Takımı'nın U16, U17, U18, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti.

Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN GALATASARAY'A TRANSFER OLMASININ ARDINDAN YAPTIĞI İLK AÇIKLAMA

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transfer olması sonrası ilk sözleri:

"Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır benim için de bu değerler çok önemli. Galatasaray bir his takımıdır. Anneme, 'Galatasaray beni istiyor' dedim, göz yaşı döktü. Bundan 7 sene önce buradan çıkarken, yıllar boyu buraya gelmenin hayaliyle yaşadım. Şimdi yeniden burada olmak beni evimde hissettiriyor. Galatasaray'dan hiç kopmamıştım. 17 yaşında geldim. Daha sonra buradan ayrılıp uzun bir yol gitmiştim. Tekrardan burada olduğum için mutluyum. İnşallah 1 sene ara verdiğimiz kupa törenlerine devam edeceğiz. Rizespor'a sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim. Saygı duydular ama son anda beklemediğim aksiyon yaptılar. Karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise ''Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep’e, sonra döndü Rize’ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. Biz Oğulcan’dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz.''

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Oğulcan Çağlayan 22 Mart 1996 tarihinde Ankara'da doğmuş bir futbolcudur.

Oğulcan Çağlayan, futbolda mahalle maçlarında gösterdiği yeteneğini, ailesinin 'bir futbol takımına yazdıralım' düşüncesiyle 2006'da Bahçelerüstü Spor altyapısına yazılarak göstermeye devam etti.

Oğulcan Çağlayan, bir senelik altyapı macerasında yaş gruplarına karşı gösterdiği performansla dikkat çekti

Oğulcan Çağlayan, yalnızca bir sene sonra Ankaraspor antrenörlerince mavi-beyazlı takımın altyapısına transfer edildi. MKE Ankaragücü'nün arka bahçesi olarak bilinen Ankaraspor'da altyapı eğitimini sürdüren Oğulcan, 2009-2010 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. O dönem Ankaraspor'un U14 takımında forma giyen genç forvet oyuncusu U14 Akademi Ligi olarak tanımlanan ligde 20 maçta forma giyerken 13 kez fileleri havalandırdı ve takımının U14 yaş kategorisinde Türkiye Finalleri'ne katılma hakkını elde etmesini sağladı. Oğulcan ligde gösterdiği başarının yanı sıra 4 play off ve 4 Türkiye Finalleri karşılaşmasında da mavi-beyazlı formayı giydi ve tek gol kaydetti. Ankara temsilcisinin federasyon tarafından kapatılması sonrasında ailesinden ayrı olarak Bursa'nın yolunu tutan genç oyuncu, Bursa Merinosspor'a gitti.

Bursaspor

2010 yazında Bursaspor altyapısına transfer olan Oğulcan, ilk sezonunda sezonun neredeyse tamamını U-15 yaş kategorisinde geçirdi. U-15 Ligi'nde yeşil-beyazlı forma altında 10 maçta forma giyen ve tek gol kaydeden genç forvet oyuncusu, sezon sona erdiğinde U-16 Ligi'nin play-off maçlarında da Bursaspor U-16 takımının formasını terletti. Bursa'ya ilk sezonunda adaptasyon sorununu çözmeye çalışan ve kendisini kanıtlamaya çalışan Oğulcan Çağlayan, 2011-2012 futbol sezonunun çok büyük bir bölümünü U-16 Ligi'nde geçirirken genç oyuncu 21 maçta forma giydiği U-16 takımında 29 gol kaydetti ve adından söz ettirdi. Gösterdiği performans sonrası sezonun son bölümlerine doğru birer maç U-17 ve U-18 takımı tecrübesi yaşayan Oğulcan, bu maçlarda da iki gol kaydetti ve sezonu 25 maçta 33 golle tamamlayarak Bursaspor antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Genç oyuncu, özellikle hava toplarında rakiplerine karşı kurduğu üstünlük ve hücumda rakip savunma oyuncuları karşısında gol yollarındaki başarısı nedeniyle "Yerli Ibrahimovic" lakabıyla anılmaya başlandı. Oğulcan sezonun geneline yaydığı başarısını millî takıma da yansıttı. 2 kez forma giydiği millî takımda 2 gol atan Oğulcan üst takıma yükselme başarısı gösterdi. Ekim 2012'de Ertuğrul Sağlam tarafından A takımlara idmana çıkartılan Çağlayan yaptığı açıklamada Eksiğim çok. Ama bunları gidermek için çaba harcıyorum. ifadelerinde bulundu.

2012-2013 futbol sezonuna U-17 takımında başlayan ve 2 maçta 2 gol atarak performansına kaldığı yerden devam eden Oğulcan, antrenörleri tarafından U-18 takımına yükseltildi. Sezonun ilk bölümünü U-18 takımıyla birlikte U-18 Ligi'nde geçiren genç forvet oyuncusu 22 maçta forma şansı bulurken 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve sezonun ikinci yarısında A2 takımına yükselmeyi başardı. A2 Ligi'nde mücadele eden Bursaspor A2 takımında 21 kez forma şansı bulan Oğulcan, bu karşılaşmalarda da rakip filelere 6 gol bırakırken, sezon içerisinde de 6 kez giydiği millî forma altında bir gol kaydetti. Genç oyuncu toplamda 51 maçta 23 gol istatistiği yakaladı. Oğulcan Çağlayan yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman tarafından sezon başında A takıma davet edildi ve kamp çalışmaları için Avusturya'ya götürüldü.

Galatasaray

2012-13 sezonunda gösterdiği performansla Internazionale, Norwich City FC, Ajax ve Parma gibi takımların dikkatini çeken Oğulcan, Galatasaray A2'ye transfer olurken bu transfer için yetiştirme bedeli olarak 350bin TL ödendi. Oğulcan Çağlayan yaptığı bir röportajda ise idolünün Didier Drogba olduğunu ifade etti. Daha sonra yetiştirme bedelinin ödenmediği ortaya çıkan oyuncu Gaziantepspor'a transfer oldu. Ancak lisansız olması nedeniyle sadece antrenmanlara çıkabildi. Ancak A takımın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda adı yazdı

Gaziantepspor

Teknik direktör Fatih Terim'in gönderilmesiyle lisansı çıkmayan Oğulcan, sezon ortasında Gaziantepspor'un yolunu tuttu. Ancak transfer sezonunun devam etmemesi nedeniyle lisansı çıkartılamadı. 2013-14 devre arasının transfer döneminin son günlerinde ise yetiştirme bedeli olan 300.000 TL ilk kulübü olan Ankaraspor'a geri kalan 400.000 TL'de kulübü Bursaspor'a ödendi ve yeni kulübü Gaziantepspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Oğulcan transferi sonrasında "Benim için gerçekten çok uzun süredir çaba sarf ettiler. Bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım" ifadelerinde bulundu. 2013-14 sezonunda ilk Süper Lig maçına Çaykur Rizespor karşısında 14 Şubat 2014 günü Sergen Yalçın yönetiminde çıktı. O sezon "94" numaralı formasıyla "4" lig maçına çıktı. Takımı ise Süper Lig'de tutunmayı başardı.

2014-15

2014-15 sezonuna ise Okan Buruk ile devam eden Gaziantepspor'da 5 hazırlık maçına çıkan Oğulcan, Laci, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarında da birer gol attı.

Kayseri Erciyesspor

2014-15 sezonu sonunda küme düşen Kayseri Erciyesspor'da lig ve kupa olmak üzere toplam 31 maç çıkan Oğulcan, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kayserispor

Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, "Oğulcan Çağlayan'ı Olympiakos'a sattık. Anlaşma 4 yıllık. Artık son prosedürler hallediliyor. Bu akşam veya yarın bu transfer sonuçlanır".açıklamasında bulunsa da 1 yıllığına Kayserispor'a kiralanmıştır.

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı opsiyonu kullanarak 1 yıl uzattığını açıklamıştı.

Oğulcan Çağlayan'ın adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken Çağlayan, takımı ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Galatasaray Spor Kulübü, 11 Ağustos Salı günü yaptığı açıklamada Oğulcan Çağlayan transferini resmen duyurdu.