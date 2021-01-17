G.saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklama

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek..

Beşiktaş da Galatasaray da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Zemin olabilecek bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama açıkçası sanki karların erimesiyle balçık olacak gibi bir durum var. O da bizim oyunu kontrol etmemizde, pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör.

Öyle bir durum olursa, ısınmadan sonra aşağı yukarı göreceğiz ne olacağını. Ona göre oynayacağız mecburen. Yağar mı yağmaz mı bir şey söyleyemiyorum. Oynanması için bir sebep yok ama futbola tesir edecektir.

Beşiktaş'ın özellikle hızlı hücumlarını, geçiş hücumlarını iyi yaptığını düşünecek olursak Luyindama'nın daha çabuk olduğunu düşündüm ve tercih ettim. Martin'in hücumu daha iyi ama defansı daha iyi olan ve zinde olan Şener diye düşündük.

Etebo, orta saha oyuncusu, onun için gerçek bir orta saha mümkünse olmasını istedim. Beşiktaş orta sahası iyi bir takım.

52 gündür yok Babel. 15-30-40 öyle gidiyoruz. 45'ten sonra Malatya'da eksik olduğunu gördük. İki Emreleri sonraki hamlelere bıraktım. Oğulcan'ın orada mücadelesi yüksek olacaktır."