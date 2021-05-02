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  4. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş açıklama: Beşiktaş'ı alkışlayarak uğurlarız...

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş açıklama: Beşiktaş'ı alkışlayarak uğurlarız...

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terim, derbiyi Beşiktaş'ın kazanması halinde alkışlayarak uğurlayacaklarını belirtti.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş açıklama: Beşiktaş'ı alkışlayarak uğurlarız...

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldık artık. Oyun, genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum.

Çok daha farklı olabilirdi. 2-0 her zaman kopan bir skor değil. 3-0 olsaydı daha rahat hareket edebilirdik. 3. gol neden verilmedi çok anlamış değilim. VAR'daki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü.

Beşiktaş derbisi gibi maçlar her zaman gelmez. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde, yüzde 1 dahi ümidin kalmayacak. Eğer kazanamazsak, oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız. Kazanamazsak, Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız. Alkışlayarak tebrik eder, öyle uğurlarız."

{TITLE_STRIP}Gençlerbirliği 0 - 2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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