G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı, ''Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz''

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'daki tahılın teslimatı için gösterdiği çabaları takdir edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı, ''Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz''

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'daki tahılın teslimatı için gösterdiği çabaları takdir edildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ortak bildirisi yayımlandı. Rusya-Ukrayna Savaşı konusu ile Türkiye'nin desteğiyle oluşturulan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne de değinilen bildiride, "Nükleer silahların kullanılması ya da kullanma tehdidi kabul edilemez" ve "Devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına karşı güç kullanımından kaçınmalı. Tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz" maddeleri yer aldı.

Liderler bildiride, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda tüm dünya devletlerine Birleşmiş Milletler sözleşmesinin amaç ve ilkelerine uygun hareket etme çağrısı yaparken, bu savaşta tüm devletlerin diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak kazanmak amacıyla güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınması gerektiğini belirtti. Ayrıca bildiride Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanımı veya kullanma tehdidinin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, bu savaşta yaşanan çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesi, diplomasi ve diyalogun önemli olduğuna dikkat çekildi.

"Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz"

Liderler bildiride insanlığın yaşamış olduğu büyük acıların ve dünyadaki savaşların olumsuz etkilerinin farkında olduklarını belirterek, başta Afrika ülkeleri olmak üzere az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki talebin karşılanması amacıyla Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yapılan "Karadeniz Tahıl Girişimi" anlaşmasında Türkiye'nin çabasının takdir edildiğini bildirdi. Ayrıca bildiride, Rusya ve Ukrayna'daki tahıl, gıda ürünleri ve gübrenin engellenmeden teslimatının yapılması çağrısı yapıldı.

Söz konusu bildiride, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi ve teşvik edilmesi, mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla, aynı kararlılığı göstermenin yanı sıra azaltma da dahil olmak üzere diğer sıfır ve düşük emisyonlu teknolojilere saygı gösterilmesi ve giderme teknolojilerinin 2030 yılına kadar ulusal koşullarla uyumlu hale getirilmesi ifadeleri kullanıldı.

G20 liderlerinin yayımladıkları bildiride bunlara ek olarak, ekonomide adil büyümenin teşvik edilerek savunmasız ekonomilerin korunması, finansal piyasalarda adil rekabetin sağlanması, kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, iklim değişikliğine karşı acil harekete geçilmesi ve sağlığın güçlendirilmesi kararları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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