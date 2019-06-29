Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan ülkelerin liderleri bu yıl Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi. Dünya liderlerinin katıldığı G20 zirvesinde ekonomik ve stratejik önemli sorunlar üzerine ikili görüşmeler de yapılıyor. Bu görüşmeler yapılırken G20 nedir? G20 ülkeleri hangileridir? G20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor? gibi sorularda internet de aratılmaya başlandı. Biz de sizin için bu soruların cevaplarını araştırdık ve haberimizde yer verdik. İşte o soruların yanıtları...

G20 NEDİR?

G20, uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile önemi ve ağırlığı artmakta olan yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla, 1997’deki Asya ve 1998’deki Rusya krizlerinin ardından 1999 yılında Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde oluşturulmuş, aşağıdaki üyelerden oluşan bir platformdur.

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

Bretton Woods kurumsal anlayışı bağlamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi'nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G-8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington Toplantısı'nda, küresel sistem için önemli ülkelerden olusan 20'ler Grubu (G-20) resmen ilan edilmiştir.

G-20 ilk başta çeşitli bakanlıklar düzeyinde toplantı düzenlemiştir. Kasım 2008 tarihinden itibaren aynı G-8'de olduğu gibi yılın belirli zamanlarında Devlet Başkanlığı düzeyinde toplanmaya başlamıştır.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Avrupa: Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu ve İspanya, G-20 üyesi olmamasına rağmen, G-20 Zirveleri ile diğer toplantılara “daimi konuk üye” statüsünde iştirak etmektedir.

Amerika: ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya

Asya-Pasifik: ÇHC, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya

Afrika: Güney Afrika

Orta Doğu: Suudi Arabistan

G20'NİN AMACI NEDİR?

Dünya ekonomisinin yaklaşık %85’ını, ticaretinin %75’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmekte olan G20, farklı kıtalardan gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı platformda bir araya getiren, kapsayıcı yapısıyla uluslararası ekonomik düzlemde profili giderek yükselen bir oluşum olarak kendisini göstermektedir. 2008 yılında meydana gelen küresel krizin ardından G20 Liderler düzeyinde toplanmaya başlamıştır.

G20’nin mali ve ekonomik krize çözüm üzerine kurulan gündemi giderek küresel ekonomi ile bağlantılı, kalkınma, enerji güvenliği, iklim değişikliği, yoksulluğun giderilmesi, istihdam, yolsuzlukla mücadele ve gıda güvenliği gibi diğer alanlara da genişlemekte, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve mali sistemin yeniden yapılandırılmasına odaklanmaktadır.

G20’nin halihazırda daimi bir Sekretaryası bulunmamaktadır. G20’nin Dönem Başkanlığını üstlenen ülke bir yıl boyunca Sekretarya görevini de üstlenmektedir. Bir önceki yılın Başkanı, mevcut Başkan ve bir sonraki yılın Başkanından oluşan Troika, G20 gündeminin devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır.

2019 G20 Dönem Başkanlığı Japonya tarafından deruhte edilmektedir. 2020 yılında G20 Dönem Başkanlığı Suudi Arabistan’a devredilecektir.

G20 KARARLARI NASIL ALINIYOR?

Zirveler üye ülkelerin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı toplantılardır. Zirveler önemli hazırlık süreçlerinin ardından gerçekleşmektedir. Liderlerin özel temsilcileri olan ve "sherpa" olarak adlandırılan görevliler ülkelerin ekonomi bakanları ile de zaman zaman bir araya gelerek hazırlık sürecini yürütürler.

Karar alma sürecinde yazılı bir kural söz konusu değildir, konjonktürel değişiklikler göz önünde bulundurularak karar alma sürecine yön verilir.

Zirvelerin bitiminin ardından alınan kararların yer aldığı bir metin yayımlanır.

G20 2019 NEREDE ?

2019 G20 Zirvesi Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılacaktır.