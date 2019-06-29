G20'de Erdoğan-Trump görüşmesi

İşte görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında yapılan ilk açıklamada ABD Başkanı Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ticaret ve savunma sanayiinde atılacak adımların olduğunu ve ABD ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti.

G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider şu açıklamaları yaptı;

ABD BAŞKANI TRUMP: OBAMA B İZİN VERMEDİ

Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur.

Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum, tarih netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı.

(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

G-20 Zirvesi'nde bu şekilde bir araya gelişimizi anlamlı buluyorum. Savunma sanayiine dönük atacağımız adımlar var. Ama her şeyden önce stratejik ortaklığımız var. Bu ortaklığımız bir çok alanda dayanışmamızı teşvik ediyor.