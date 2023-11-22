Gabar'dan adım başı petrol fışkırıyor! 10 yeni kuyu daha geliyor!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerli petrol aramaları tüm hızıyla devam ederken, bölgeden sürekli yeni petrol rezerv müjdeleri de gelmeye devam ediyor. Gabar'dan gelen son habere göre 19 olan kuyu rezerv keşfine 10 yeni keşif daha eklendi. Böylece bölgede kuyu sayısı 29'a çıktı.

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Gabar'dan adım başı petrol fışkırıyor! 10 yeni kuyu daha geliyor!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin terörden arındırılmasıyla bu bölgeler artık terör haberlerinden çok, enerji kaynakları haberleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Özellikle Şırnak'ın Gabar ve Cudi Dağları, enerji kaynağı alanına döndü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ın bu iki ilçede önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yeni kuyular üretim için devreye alınacak

Öyle ki Şırnak’ta kesintisiz devam eden petrol çalışmalarıyla Gabar Dağı’nda yıl sonuna kadar üretim yapılan kuyu sayılarında artış yaşanıyor.

Sayı 29'a çıkacak

Sabah'ın haberine göre; bölgede üretim yapılan kuyu sayısı 19 olmuştu. Yeni keşiflerle birlikte 10 kuyu daha açılması planlanıyor ve böylelikle sayını 29’a çıkması amaçlanıyor.

hedefte 100 bin varil üretim var

Böylelikle günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

2024 yılında ise 100 kuyu açılması hedefleniyor ve 100 bin varil üretim amaçlanıyor.

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