Gabaski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabaski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabaski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabaski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabaski 29 Ocak 1989 tarihinde Asyut şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Kotb Abougabal Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabaski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gabaski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabaski'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabaski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabaski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabaski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabaski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Enppi SC

1 Eylül 2013 yılında Zamalek

12 Temmuz 2016 yılında Smouha

29 Temmuz 2019 yılında Zamalek

4 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

Gabaski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabaski şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Gabaski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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