Gaber Kamel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaber Kamel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaber Kamel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaber Kamel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaber Kamel 18 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da جابر كامل şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaber Kamel Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaber Kamel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gaber Kamel'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaber Kamel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaber Kamel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaber Kamel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaber Kamel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında El Hammam

30 Haziran 2018 yılında Pharco FC

Gaber Kamel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaber Kamel şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.