Gabi Kanichowsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabi Kanichowsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabi Kanichowsky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabi Kanichowsky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabi Kanichowsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabi Kanichowsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabi Kanichowsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabi Kanichowsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabi Kanichowsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabi Kanichowsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabi Kanichowsky 24 Ağustos 1997 tarihinde Ra'anana şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İsrail,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da גבריאל גלעד קניקובסקי / Gavriel Kanichowsky şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabi Kanichowsky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Gabi Kanichowsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gabi Kanichowsky'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabi Kanichowsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabi Kanichowsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabi Kanichowsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabi Kanichowsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2016 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2017 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Acre

25 Temmuz 2018 yılında Maccabi Netanya

31 Ağustos 2021 yılında M. Tel Aviv

Gabi Kanichowsky kimdir

Gabi Kanichowsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabi Kanichowsky şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Gabi Kanichowsky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Gabi Kanichowsky nereli

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