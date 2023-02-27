Gabijus Micevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabijus Micevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabijus Micevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabijus Micevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabijus Micevicius 25 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabijus Micevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabijus Micevicius Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai B futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai B takımına - tarihinde katılmıştır. Gabijus Micevicius'nin FA Siauliai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabijus Micevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabijus Micevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabijus Micevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabijus Micevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabijus Micevicius şuan FA Siauliai B takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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