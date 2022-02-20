Gabilik ne demek, TDK'ya göre Gabilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gabilik ne demek? Gabilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gabilik kelimesi. Peki gabilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gabilik nedir, gabilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GABİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gabilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gabilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlayışsızlık, ahmaklık, kalın kafalılık, bönlük

