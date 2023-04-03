Gabin Blancquart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabin Blancquart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gabin Blancquart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabin Blancquart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.