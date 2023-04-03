Gabin Blancquart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabin Blancquart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabin Blancquart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabin Blancquart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabin Blancquart 28 Şubat 2004 tarihinde Leers şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabin Blancquart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Gabin Blancquart, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabin Blancquart'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabin Blancquart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabin Blancquart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge Altya
1 Temmuz 2020 yılında FC Brügge U18
1 Temmuz 2021 yılında VAFC U19
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
Gabin Blancquart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabin Blancquart şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?LOSC Lille, Club Brugge, Valenciennes FC
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.