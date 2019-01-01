Gabon Cumhurbaşkanı Bongo’dan yeni yıl mesajı

24 Ekim'de rahatsızlanan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yeni yıl mesajı için kameralar karşısına geçti.

24 Ekim'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yeni yıl mesajı için kameraların karşısına geçti. Tedavisinin devam ettiği Fas'ın başkenti Rabat'ta çekilen videoda Bongo, halkına birlik mesajı verdi. Günden güne iyileştiğini belirten Bongo, "Hayatta bazen yaşandığı gibi zor bir dönem geçirdiğim doğrudur. Bugün görebileceğiniz gibi daha iyiyim ve yakında tekrar görüşmek için hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bongo, 24 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bongo'nun felç geçirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: İHA