Gabonlu genç kız Filyos Çayında ölü bulundu!

Karabük Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada,18 yaşındaki hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga adlı öğrenci Filyos Çayında ölü bulundu. Ön raporda cinsel saldırı, herhangi bir kesici delici alet ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.

HERHANGİ BİR CİNSEL SALDIRI İZİNE RASTLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "Karabük merkezinde 26.03.2023 tarih saat 12.00 sıralarında Filyos Çayı'nda bir ceset olduğuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine gecikmeksizin olay yeri ekipleri ile yeterince kolluk görevlisi ve nöbetçi cumhuriyet savcısı ile olay yerine gidildiği, incelemeler sonrasında siyahi olduğu anlaşılan kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, ceset üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi herhangi bir eşya bulunmadığı, ancak yapılan araştırmalarda ölenin Gabon vatandaşı olup, üç aydır Karabük’te bulunduğu ve Karabük Üniversitesinde hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çayı'na girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Yapılan soruşturmada, ölenin bulunduğu yer ile birlikte bölgede kolluk görevlileri tarafından gerekli tanık ve kamera araştırmaları yapılmakla birlikte, üzerinde bulunan kıyafetler kriminal inceleme için daireye gönderilecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi duyuruldu.