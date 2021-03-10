Gabon'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gabon'un Bayrağı Nasıldır?
Gabon'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Gabon'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Gabon hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Gabon ya da resmî adıyla Gabon Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Kamerun, kuzeybatıda Ekvator Ginesi ile güney ve doğuda ise Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin batı bölümünde sınırı ise Gine Körfezi'ni de içine alacak şekilde Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Ekvator çizgisi üzerinde yer almaktadır.
Gabon'un Başkenti?
“Libreville” şehri Gabon'un başkentidir.
Gabon'un Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı”Gabon'un para birimidir.
Gabon'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Gabon'un telefon alan kodu : + 241
Gabon'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Gabon
Gabon'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Libreville
Gabon'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Gabon
Gabon'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Libreville
Gabon'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca