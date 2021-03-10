Gabon'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gabon'un Bayrağı Nasıldır?

Gabon ya da resmî adıyla Gabon Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Kamerun, kuzeybatıda Ekvator Ginesi ile güney ve doğuda ise Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin batı bölümünde sınırı ise Gine Körfezi'ni de içine alacak şekilde Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Ekvator çizgisi üzerinde yer almaktadır.

Gabon'un Başkenti?

“Libreville” şehri Gabon'un başkentidir.

Gabon'un Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı”Gabon'un para birimidir.

Gabon'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Gabon'un telefon alan kodu : + 241

Gabon'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Gabon

Gabon'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Libreville

Gabon'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Gabon

Gabon'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Libreville

Gabon'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Gabon'un Bayrağı Nasıldır?