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Gabon'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gabon'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gabon'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Gabon'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gabon'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gabon'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gabon ya da resmî adıyla Gabon Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Kamerun, kuzeybatıda Ekvator Ginesi ile güney ve doğuda ise Kongo Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin batı bölümünde sınırı ise Gine Körfezi'ni de içine alacak şekilde Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Ekvator çizgisi üzerinde yer almaktadır.

Gabon'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Gabon, 1672000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 152. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00021 olduğu görülmektedir.

Gabon'un Müslüman Nüfus sayısı 140000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 9,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Gabon'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gabon'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gabon'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Gabon'un yüz ölçümü 262309  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gabon'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10000  km²    Karasal Alan : 257667 km²

Gabon'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gabon'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gabon'un Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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