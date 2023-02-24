Gabor Boros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Boros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Boros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Boros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Boros 26 Eylül 1997 tarihinde Rimavská Sobota şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Boros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Gabor Boros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tiszaújváros futbol takımında oynamaktadır. FC Tiszaújváros takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabor Boros'nin FC Tiszaújváros ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Boros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Boros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Boros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Boros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2013 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2015 yılında Diósgyőr II

1 Temmuz 2017 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2018 yılında Diósgyőr II

2 Temmuz 2018 yılında Budafoki MTE

31 Aralık 2018 yılında Diósgyőr II

6 Temmuz 2020 yılında Eger SE

22 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

26 Ocak 2023 yılında FC Tiszaújváros

Gabor Boros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Boros şuan FC Tiszaújváros takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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