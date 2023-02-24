Gabor Dvorschak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Dvorschak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Dvorschak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Dvorschak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Dvorschak 14 Eylül 1989 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Dvorschak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabor Dvorschak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabor Dvorschak'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Dvorschak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Dvorschak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Dvorschak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Dvorschak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2006 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2008 yılında Újpest FC

13 Ağustos 2009 yılında Kecskeméti TE

14 Mayıs 2010 yılında Újpest FC

6 Ağustos 2012 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2014 yılında Haladás

9 Ocak 2015 yılında Mezőkövesd

26 Temmuz 2016 yılında Nyíregyháza

1 Temmuz 2017 yılında Soroksár

16 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

18 Ocak 2021 yılında Kaposvár

14 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Gabor Dvorschak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Dvorschak şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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