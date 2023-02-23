Gabor Eperjesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Eperjesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Eperjesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Eperjesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Eperjesi 12 Ocak 1994 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Eperjesi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Gabor Eperjesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabor Eperjesi'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Eperjesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Eperjesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Eperjesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Eperjesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2010 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2013 yılında Diósgyőr

20 Şubat 2019 yılında Mezőkövesd

21 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında Csikszereda

Gabor Eperjesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Eperjesi şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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