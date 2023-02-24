Gabor Janvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Janvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Janvari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Janvari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Janvari 25 Nisan 1990 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Janvari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Gabor Janvari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gabor Janvari'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabor Janvari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Janvari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Janvari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Janvari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kisvárda

20 Ocak 2009 yılında Tiszakanyár

14 Temmuz 2011 yılında Kaposvár

18 Şubat 2014 yılında Nyíregyháza

17 Şubat 2015 yılında Haladás

15 Ocak 2018 yılında Kisvárda

11 Şubat 2019 yılında BFC Siófok

8 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza

Gabor Janvari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Janvari şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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