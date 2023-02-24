Gabor Lenart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Lenart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Lenart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Lenart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Lenart 18 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Lenart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabor Lenart'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Lenart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Lenart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Lenart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Lenart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Debrecen U17

1 Ocak 2021 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2021 yılında Debrecen II

29 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Gabor Lenart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Lenart şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Gabor Lenart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U18 takımında 25 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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