Gabor Makrai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Makrai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Makrai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Makrai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Makrai 26 Haziran 1996 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Makrai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Gabor Makrai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabor Makrai'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Makrai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Makrai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Makrai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Makrai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2010 yılında Puskás AFC Alt.

10 Ağustos 2011 yılında Videoton Jgd.

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U17

15 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

25 Ağustos 2015 yılında Csákvár

30 Haziran 2016 yılında Puskás AFC

19 Ağustos 2016 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2017 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr

8 Şubat 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Diósgyőr

6 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

31 Ağustos 2022 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2023 yılında Pécsi MFC

Gabor Makrai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Makrai şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Gabor Makrai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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