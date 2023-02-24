Gabor Megyeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Megyeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Megyeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Megyeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Megyeri 16 Aralık 2002 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Megyeri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabor Megyeri, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabor Megyeri'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabor Megyeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Megyeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Megyeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Megyeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2020 yılında Honvéd II

1 Ekim 2020 yılında Roma A19

30 Haziran 2021 yılında Honvéd II

30 Ağustos 2021 yılında Perugia

30 Haziran 2022 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2023 yılında Honvéd II

Gabor Megyeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Megyeri şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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