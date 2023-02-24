Gabor Megyeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Megyeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Megyeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Megyeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Megyeri 2 Temmuz 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Megyeri Gábor József şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Megyeri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Gabor Megyeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabor Megyeri'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Megyeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Megyeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabor Megyeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Megyeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2012 yılında MTK U17

1 Ağustos 2012 yılında Haladás U19

24 Şubat 2014 yılında Ferencváros U19

22 Ağustos 2014 yılında Vác

1 Şubat 2015 yılında Balatonfüredi FC

30 Haziran 2015 yılında Vác

29 Temmuz 2015 yılında Dorog

5 Şubat 2016 yılında Soproni VSE

24 Ocak 2017 yılında Nyíregyháza

23 Temmuz 2018 yılında Salgótarján

1 Ağustos 2019 yılında III. Kerület

6 Temmuz 2020 yılında Balassagyarmat

17 Şubat 2021 yılında Dabas-Gyón

1 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Gabor Megyeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Megyeri şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.