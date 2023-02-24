Gabor Polenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Polenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Polenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Polenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Polenyi 2 Temmuz 1991 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Polenyi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Gabor Polenyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gabor Polenyi'nin BFC Siófok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabor Polenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Polenyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Polenyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Polenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Diósgyőr U19

1 Nisan 2010 yılında Diósgyőr

23 Ağustos 2010 yılında Vasas SC

30 Haziran 2011 yılında Diósgyőr

15 Temmuz 2011 yılında Vasas SC

20 Şubat 2013 yılında Putnok

30 Haziran 2013 yılında Vasas SC

30 Temmuz 2013 yılında Nyíregyháza

29 Temmuz 2014 yılında Vasas FC

1 Şubat 2015 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2015 yılında Vasas FC

28 Temmuz 2015 yılında Mezőkövesd

6 Şubat 2017 yılında Zalaegerszeg

25 Temmuz 2018 yılında Nyíregyháza

31 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2019 yılında Békéscsaba

31 Temmuz 2020 yılında BFC Siófok

Gabor Polenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Polenyi şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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