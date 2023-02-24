Gabor Puskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Puskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Puskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Puskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Puskas 12 Ocak 1992 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Puskás Gábor Sándor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Puskas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabor Puskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabor Puskas'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Puskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Puskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabor Puskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Puskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2010 yılında Csepel FC

31 Aralık 2010 yılında Pécsi MFC U19

9 Şubat 2011 yılında ESMTK

30 Haziran 2011 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2011 yılında ESMTK

30 Haziran 2012 yılında Pécsi MFC U19

1 Ağustos 2012 yılında SZTK

14 Temmuz 2016 yılında Szekszárdi UFC

21 Temmuz 2017 yılında Pécsi MFC

23 Temmuz 2018 yılında Dunaújváros

27 Temmuz 2020 yılında Kecskeméti TE

12 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba

Gabor Puskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Puskas şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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