Gabor Vago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Vago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabor Vago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabor Vago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabor Vago 14 Kasım 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vágó Gábor Richárd şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabor Vago Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabor Vago'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabor Vago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabor Vago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabor Vago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabor Vago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2016 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2018 yılında Kecskemét U19

1 Ocak 2019 yılında Kecskeméti TE

15 Ağustos 2019 yılında Fehérvár II

13 Şubat 2021 yılında Budaörs

30 Haziran 2021 yılında Fehérvár II

12 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Gabor Vago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabor Vago şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tisza Volán SC (-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.