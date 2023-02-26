Gabriel Achilier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Achilier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Achilier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Achilier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Achilier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Achilier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Achilier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Achilier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Achilier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Achilier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Achilier 24 Mart 1985 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Eduardo Achilier Zurita şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Achilier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Gabriel Achilier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Achilier'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Achilier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Achilier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Achilier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Achilier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2003 yılında Dep. Cuenca U20

31 Aralık 2003 yılında Oro FC

17 Şubat 2004 yılında LDU de Loja

2 Şubat 2007 yılında Deportivo Azogues

27 Ocak 2009 yılında CS Emelec

1 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

21 Ocak 2021 yılında Orense

31 Aralık 2021 yılında Alianza Lima

12 Ocak 2022 yılında Orense

Gabriel Achilier kimdir

Gabriel Achilier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Achilier şuan Orense SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oro FC (-12/1999)

Gabriel Achilier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 1 gol atmıştır.

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Gabriel Achilier nereli

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