Gabriel Akwasi Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Akwasi Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Akwasi Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Akwasi Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Akwasi Mensah 1 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Akwasi Mensah Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Akwasi Mensah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Akwasi Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Akwasi Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Akwasi Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Akwasi Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Akwasi Mensah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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