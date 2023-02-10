Gabriel Alanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Alanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Alanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Alanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Alanis 16 Mart 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Alanis Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Gabriel Alanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Alanis'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Alanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Alanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Alanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Alanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Belgrano II

1 Ocak 2015 yılında Belgrano

16 Ocak 2018 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2018 yılında Belgrano

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

26 Ocak 2021 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz

5 Ocak 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

13 Ocak 2023 yılında Defensa

Gabriel Alanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Alanis şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.