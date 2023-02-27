Gabriel Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Alfaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Alfaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Alfaro 13 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Ernesto Alfaro Martínez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Alfaro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Alfaro'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Alfaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/gabriel_alfaro1306/
http://www.facebook.com/gabriel.tokotoko
Gabriel Alfaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Alfaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Sp. Cristal II
1 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal
Gabriel Alfaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Alfaro şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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