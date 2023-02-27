Gabriel Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Alfaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gabriel Alfaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Alfaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.