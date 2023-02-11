Gabriel Altamirano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Altamirano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Altamirano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Altamirano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Altamirano 20 Haziran 2001 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Altamirano Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Altamirano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Altamirano'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Altamirano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Altamirano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Altamirano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Altamirano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Defensa II

10 Ocak 2023 yılında CA Temperley

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Gabriel Altamirano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Altamirano şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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