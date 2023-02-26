Gabriel Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Appiah 1 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Appiah Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Appiah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Appiah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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