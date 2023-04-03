Gabriel Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Araujo 5 Mayıs 2002 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Nunes Araújo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Araujo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11onThePitch Sportmanagement yapmaktadır. Gabriel Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Araujo'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2017 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23
Gabriel Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Araujo şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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Gabriel Araujo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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