Gabriel Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Arias 13 Eylül 1987 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Şili,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Arias Arroyo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Arias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gabriel Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 3 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gabriel Arias'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Arias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielarias_21/

Gabriel Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Olimpo

1 Ağu 2012 yılında Defensa

10 Ocak 2018 yılında La Calera

2 Temmuz 2018 yılında Defensa

3 Temmuz 2018 yılında Racing Club

Gabriel Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Arias şuan Racing Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Arias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 12 numaralı formasıyla 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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