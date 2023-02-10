Gabriel Avalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Avalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Avalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Avalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Avalos 12 Ekim 1990 tarihinde Edelira şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Ávalos Stumpfs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Avalos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Gabriel Avalos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Avalos'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Avalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Avalos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Avalos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Avalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında General Diaz

14 Ağu 2013 yılında D. Concepción

1 Temmuz 2014 yılında Crucero

28 Temmuz 2016 yılında Peñarol

11 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

15 Ağu 2017 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2018 yılında Godoy Cruz

21 Ocak 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2020 yılında Godoy Cruz

29 Temmuz 2020 yılında Argentinos Jrs.

Gabriel Avalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Avalos şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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