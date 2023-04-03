Gabriel Azcurra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Azcurra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Azcurra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Azcurra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Azcurra 24 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Azcurra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Azcurra'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Azcurra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Azcurra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Azcurra şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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