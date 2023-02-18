Gabriel Bacan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bacan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Bacan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Bacan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Bacan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bacan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bacan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Bacan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Bacan 13 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Bacan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Bacan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Bacan'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Bacanboyu ve yaşı kaç

Gabriel Bacan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Bacan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Bacan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Bacan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Belgrade United

1 Ocak 2022 yılında FK Cetinje

23 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Gabriel Bacan kimdir

Gabriel Bacan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Bacan şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Bacan nereli

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