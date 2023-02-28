Gabriel Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Baez 21 Temmuz 1995 tarihinde Gobernador Castro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Alejandro Báez Corradi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Baez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Gabriel Baez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Baez'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Newell's

1 Temmuz 2017 yılında Venados FC

30 Haziran 2019 yılında Newell's

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2020 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

18 Temmuz 2022 yılında Cerro Porteño

Gabriel Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Baez şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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