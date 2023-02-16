Gabriel Baralhas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Baralhas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Baralhas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Baralhas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Baralhas 10 Ekim 1998 tarihinde Botucatu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Baralhas dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Baralhas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guadagno Sports yapmaktadır. Gabriel Baralhas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Baralhas'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Baralhas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Baralhas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Baralhas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Baralhas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Guarani-SC

1 Aralık 2017 yılında Ituano

2 Nisan 2018 yılında Atlético-PR B

14 Aralık 2018 yılında Ituano

16 Nisan 2019 yılında Bragantino

5 Aralık 2019 yılında Ituano

22 Ekim 2020 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Ituano

1 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

26 Ocak 2023 yılında Internacional

Gabriel Baralhas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Baralhas şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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