Gabriel Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Barbosa 17 Mart 1999 tarihinde Anápolis şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Barbosa Avelino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Barbosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gilvan Costa yapmaktadır. Gabriel Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Barbosa'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2017 yılında SPAL U19

30 Haziran 2018 yılında Palmeiras U20

9 Ocak 2020 yılında Londrina-PR

12 Ağustos 2020 yılında Palmeiras U20

21 Ağustos 2020 yılında Figueirense FC

28 Şubat 2021 yılında Palmeiras U20

1 Mart 2021 yılında Paysandu SC

10 Haziran 2021 yılında Palmeiras U20

1 Temmuz 2021 yılında FC Seoul

31 Aralık 2021 yılında Palmeiras

12 Şubat 2022 yılında APO Levadiakos

2 Eylül 2022 yılında FK Kukësi

30 Haziran 2023 yılında APO Levadiakos

Gabriel Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Barbosa şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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