Gabriel Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Barbosa 30 Ağu 1996 tarihinde São Bernardo do Campo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Barbosa Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Barbosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Gabriel Barbosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Barbosa'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Barbosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gabigol

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http://www.instagram.com/gabigol/

Gabriel Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 26.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Santos FC

30 Ağu 2016 yılında Inter

31 Ağu 2017 yılında Benfica

24 Ocak 2018 yılında Inter

25 Ocak 2018 yılında Santos FC

31 Aralık 2018 yılında Inter

11 Ocak 2019 yılında Flamengo

31 Aralık 2019 yılında Inter

28 Ocak 2020 yılında Flamengo

Gabriel Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Barbosa şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Barbosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 21 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 6 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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