Gabriel Bares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Bares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Bares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Bares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Bares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Bares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Bares 29 Ağu 2000 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Julien Dominique Barès şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Bares Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Bares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Bares'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Baresboyu ve yaşı kaç

Gabriel Bares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Bares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Bares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Bares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U21

11 Aralık 2020 yılında Lausanne-Sport

25 Ocak 2022 yılında Montpellier

27 Temmuz 2022 yılında FC Thun

30 Haziran 2023 yılında Montpellier

Gabriel Bares kimdir

Gabriel Bares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Bares şuan FC Thun takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pully Football, FC Lausanne-Sport, FC Stade-Lausanne-Ouchy

Gabriel Bares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Gabriel Bares nereli

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