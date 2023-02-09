Gabriel Barros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Barros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Barros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Barros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Barros 25 Ekim 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel de Sousa Barros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Barros Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFA yapmaktadır. Gabriel Barros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Barros'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Barros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g_barros11/

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Gabriel Barros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Barros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Barros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Barros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2020 yılında Flamengo U20

31 Aralık 2021 yılında Ituano

Gabriel Barros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Barros şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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