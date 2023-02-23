Gabriel Bispo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bispo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bispo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Bispo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Bispo 5 Mart 1997 tarihinde Porto Seguro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Bispo dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Bispo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Gabriel Bispo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Bispo'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Bispo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Bispo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Bispo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Bispo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2019 yılında EC Vitória

30 Kasım 2019 yılında AD Bahia-BA

21 Ocak 2020 yılında EC Vitória

16 Temmuz 2020 yılında Juventude

31 Ocak 2021 yılında EC Vitória

1 Ocak 2022 yılında KuPS

Gabriel Bispo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Bispo şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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