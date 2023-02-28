Gabriel Bitar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bitar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bitar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Bitar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Bitar 23 Ağustos 1998 tarihinde Ottawa, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lübnan,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Bitar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Bitar'nin Vancouver FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Bitar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabybitar9

Gabriel Bitar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Bitar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Bitar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Bitar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ottawa South

1 Temmuz 2017 yılında Carleton Ravens

24 Nisan 2019 yılında Cavalry FC

1 Aralık 2019 yılında Carleton Ravens

28 Mart 2022 yılında FC Edmonton

18 Ocak 2023 yılında Vancouver FC

Gabriel Bitar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Bitar şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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